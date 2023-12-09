Во Владимирской области появится Единая карта жителя региона, которая заменит все...

Во Владимирской области появится "Единая карта жителя" региона, которая заменит все остальные.Сервис «Единая карта жителя» уже зарекомендовал себя в ряде регионов, например в Москве и Санкт-Петербурге. Это электронная смарт-карта, которая объединяет в себе возможности банковской, скидочной и бонусной карт, а также электронного проездного и носителя электронной подписи. Она выпускается бесплатно на базе национальной платежной системы «Мир».- Мы планируем сделать такую карту для жителей области к 2025 году, - сообщил губернатор Александр Авдеев.- На площадке ВИК-2023 провёл деловую встречу с членом совета директоров Банка России, начальником главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Рустэмом Мардановым и управляющим отделением Банка по Владимирской области Надеждой Калашниковой. Обсудили п ход совместной работы по созданию единой карты жителя Владимирской области.Фото: www.pxfuel.com