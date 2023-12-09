Во Владимирской области спасатели вызволили палец девушки из золотого кольца. Видео из Коврова....

Во Владимирской области спасатели вызволили палец девушки из золотого кольца.Видео из Коврова. Местные спасатели освободили палец девушки из золотого плена. Девушка вызвала аварийно-спасательный отряд, поскольку не смогла сама снять кольцо.- Мммм, больно пальчик.Украшение плотно сковало мизинец - палец сильно опух после травмы. Спасатели с помощью слесарного инструмента перекусили кольцо, освободили девушку от мучений. И порекомендовали обратиться в травмпункт. Пострадавшая оценила работу спасательной команды на "отлично".Видео: ВК Заметки спасателя