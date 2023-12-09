Два частных дома и один двухквартирный сгорели за 9 декабря во Владимирской области. Пожары произошли в Муроме, Александрове и Судогодском районе, сообщили в пресс-службе областного МЧС. В 5:34

Два частных дома и один двухквартирный сгорели за 9 декабря во Владимирской области. Пожары произошли в Муроме, Александрове и Судогодском районе, сообщили в пресс-службе областного МЧС. В 5:34 утра спасатели получили сообщение о возгорании частного жилого дома в Муроме по адресу улица Калинина, 88. Огонь распространился на площадь 180 квадратных метров. Пожар тушили 18 спасателей.