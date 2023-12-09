Житель Владимирской области замуровал в бетон, найденную им в туалете сумку с крупной суммой...

Житель Владимирской области замуровал в бетон, найденную им в туалете сумку с крупной суммой денег.В октябре женщина в Коврове забыла сумку в туалете парка, а когда вернулась, ее уже не было. Между тем в документы и более 200 000 рублей.Поскольку непринятие мер к поиску хозяев ценных находок закон приравнивает к краже, было заведено уголовное дело.Сотрудниками полиции были опрошены возможные очевидцы произошедшего, установлен круг лиц, которые могли видеть пропавшую сумку. И по подозрению в причастности к хищению задержан 51-летний местный житель, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Мужчина пояснил, что увидел сумку, обнаружил в ней деньги и спрятал находку в парке. А через несколько дней забрал и уничтожил часть вещей. Деньги же он положил в банку и залил её цементом на своем приусадебном участке.Сотрудники полиции изъяли денежные средства, сумку и кошелек.Уголовное дело направлено в суд.Фото: https://www.pxfuel.com