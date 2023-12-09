Жителям Владимирской области рассказали, как спасти свои деньги и жильё от мошеннических...

Жителям Владимирской области рассказали, как спасти свои деньги и жильё от мошеннических схемПоследнее время участились случаи мошенничества. Каждый раз злоумышленники придумывают хитрые схемы, чтобы выманить деньги у людей. Среди всех видов мошенничеств - финансовое занимает особое место. Чаще всего жертвами преступления являются пожилые люди. Только на прошлой неделе жители Владимирской области «подарили» мошенникам более 9 миллионов рублей.Сейчас преступники звонят и говорят, что по доверенности с вашего счёта снимают деньги или продают ваше жильё. Чтобы спасти финансы, их предлагают перевести на «безопасный счёт», а жильё — продать самим. Деньги от сделки требуется также зачислить по реквизитам звонивших.Обратите внимание: в обоих случаях мошенники давят на то, что у них будто бы есть доверенность от вас.В Федеральной нотариальной палате рассказали, как быстро проверить на подлинность такой документ.Как проверить доверенность?Введите реквизиты документа на сайте ФНП. Такой проверкой в этом году воспользовались более 2,7 млн раз. В документах, выданных после 29 декабря 2020 года, содержится QR-код.Если у вас есть фото доверенности, отсканируйте его и с помощью сервиса ФНП узнайте, существует ли такой документ.Фото: freepik.com