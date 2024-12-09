В год десятилетнего юбилея социального благотворительного проекта «Ростелекома» «Азбука интернета» прошел Х Всероссийский конкурс личных достижений пенсионеров в сфере компьютерной

В год десятилетнего юбилея социального благотворительного проекта «Ростелекома» «Азбука интернета» прошел Х Всероссийский конкурс личных достижений пенсионеров в сфере компьютерной грамотности «Спасибо интернету!». Юбилейный конкурс стал рекордным по количеству участников старше 90 лет, а всего в 2024 году в нем приняли участие 4 775 пользователей интернета пенсионного и предпенсионного возраста из 77 регионов РФ. За десять лет