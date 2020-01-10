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<a href="https://33live.ru/novosti/10-01-2020-17-chelovek-na-bortu-vertolet-mi-8-sovershil-ekstrennuyu-posadku-na-tajmyre.html" target="_blank">17 человек на борту: вертолет Ми-8 совершил экстренную посадку на Таймыре</a> - На полуострове Таймыр вертолет Ми-8 с 17 людьми на борту экстренно сел из-за отказа двигателя. В настоящий момент данных о пострадавших нет, пишет . Сотрудники экстренных служб выясняют все ..