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<a href="https://33live.ru/novosti/10-01-2020-77-letnyaya-angelina-vovk-snyalas-v-vanne-posle-novosti-o-svadbe-s-molodym-lyubovnikom.html" target="_blank">77-летняя Ангелина Вовк снялась в ванне после новости о свадьбе с молодым любовником</a> - Ангелина Вовк тщательно следит за собой. Говорят, телеведущая-пенсионерка переживает вторую молодость благодаря избраннику, разница в возрасте с которым составляет 27 лет.