Лайнер компании Международные авиалинии Украины мог быть сбит двумя зенитными ракетами. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на сотрудников администрации США. По мнению разведки Соединенных Штатов, радиолокационная станция иранской ПВО захватила Boeing 737, после чего его обстрелял комплекс Тор-М1.

Лайнер компании "Международные авиалинии Украины" мог быть сбит двумя зенитными ракетами. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на сотрудников администрации США.По мнению разведки Соединенных Штатов, радиолокационная станция иранской ПВО захватила Boeing 737, после чего его обстрелял комплекс "Тор-М1". Более того, телеканал ABC News уточняет, что американский спутник засек тепловой след двух зенитных ракет рядом с самолетом.Официального заявления разведчики пока не делают, так как проверяют эту информацию.Между тем агентство Bloomberg пишет, что Иран может попросить Россию, Украину, Францию и Канаду помочь расшифровать "черные ящики" лайнера МАУ. Сейчас местные специалисты осматривают самописцы и решают, возможно ли извлечь из них информацию. К этому процессу подключились представители трех иранских авиакомпаний.Власти Исламской Республики не хотят, чтобы "черные ящики" покинули территорию страны, добавляют журналисты.Франция уже подтвердила готовность помочь Ирану в расшифровке самописцев. Германия, в свою очередь, ожидает, что Тегеран проведет открытое, прозрачное расследование, а Канада направила на место крушения свою делегацию, которая состоит из 10 человек.Помимо этого, Киев обратился к Оттаве с просьбой предоставить всю информацию, связанную с падением Boeing 737.Напомним, лайнер "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января сразу после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 9 членов экипажа и 167 пассажиров, среди которых граждане Ирана, Канады, Украины, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.