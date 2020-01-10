Российский теннисист, 23-я ракетка мира Андрей Рублев в четвертьфинале турнира в катарской Дохе за один час 44 минуты обыграл представителя Франции Пьер-Юга Эрбера со счетом 6:4, 6:3.

Российский теннисист, 23-я ракетка мира Андрей Рублев в четвертьфинале турнира в катарской Дохе за один час 44 минуты обыграл представителя Франции Пьер-Юга Эрбера со счетом 6:4, 6:3.Рублев четырежды подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми, а у Эрбера, занимающего 65-е место в рейтинге ATP, десять эйсов, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из шести.Таким образом, Рублев вышел в полуфинал турнира, где сыграет с 62-й ракеткой мира, сербом Миомиром Кецмановичем, который в 1/4 финала переиграл венгра Мартона Фучовича (6:2, 6:0).