Российский нападающий Нью-Йорк Рейнджерс Артемий Панарин забросил шайбу и отметился двумя результативными передачами в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против Нью-Джерси Дэвилз (6:3).

Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин забросил шайбу и отметился двумя результативными передачами в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Нью-Джерси Дэвилз" (6:3).Панарин набрал уже 61 очко – 24 гола + 37 передач и установил новый рекорд клуба по результативности после 43 игр, побив достижение легендарного канадского форварда Уэйна Гретцки, который в сезоне-1996/1997 набрал 59 (16+43) очков после такого же количества матчей.Напомним, Артемий подписал контракт с "Рейнджерс" летом 2019 года, став самым высокооплачиваемым российским игроком лиги. Его общая сумма контракта составляет 81,5 миллиона долларов. По этому показателю он стал вторым хоккеистом НХЛ. Выше него – только Коннор Макдэвид из "Эдмонтон Ойлерз".