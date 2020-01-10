Автобус, перевозивший подростков из спортивной команды, попал в массовую аварию в Пермском крае, сообщили в региональном управлении МВД. Травмы получили девять человек, в том числе четверо воспитанников школы армейского рукопашного боя.

Автобус, перевозивший подростков из спортивной команды, попал в массовую аварию в Пермском крае, сообщили в региональном управлении МВД. Травмы получили девять человек, в том числе четверо воспитанников школы армейского рукопашного боя.ДТП произошло около 14:30 по местному времени 10 января на Краснокамской объездной дороге. У поворота на Нытву столкнулись автобус, фура, "Газель" и три легковых автомобиля.По предварительным данным, владелец "Лады-Гранты" рискованно пошел на обгон большегруза, вынудив водителя встречной фуры тормозить. На скользкой дороге прицеп вынесло на "встречку", где он протаранил четыре автомобиля и автобус с 35 юными спортсменами в салоне.Помощь медиков, по последним данным, получили девять человек, в том числе четверо детей. В каких машинах находились пострадавшие, не уточняется.