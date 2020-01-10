В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сыграно две встречи. В Екатеринбурге Автомобилист выиграл у Адмирала из Владивостока 5:2. Металлург у себя в Магнитогорске был сильнее хабаровского Амура 4:3.

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сыграно две встречи. В Екатеринбурге "Автомобилист" выиграл у "Адмирала" из Владивостока 5:2. "Металлург" у себя в Магнитогорске был сильнее хабаровского "Амура" 4:3."Автомобилист" в первом периоде отправил две шайбы в ворота "Адмирала". Голы на счету Питера Холленда и Дэна Секстона. Во втором периоде гостям удалось сократить отставание. Гол на счету Александра Мерескина. Но третий период уральцы выиграли 3:1. В составе хозяев отличились Георгий Белоусов, Брукс Мейсек и Анатолий Голышев. У "Адмирала" гол на свой счет записал Мартин Бакош. В итоге победа "Автомобилиста" 5:2, который набрал 56 очков и занимает четвертое место в Восточной конференции. У "Адмирала" 47 очков и девятая позиция."Металлург" после двух периодов выигрывал у "Амура" 4:0. Две шайбы забросил Богдана Потехина, по голу записали на свой счет Деннис Расмуссен и Андрей Нестрашил. Но в третьем периоде гости сумели сократить отставание благодаря точным броскам Александра Горшкова, Павла Турбина и Данила Файзулина. "Магнитка" с трудом удержала победный счет 4:3. "Металлург" набрал 53 очка и занимает пятое место на Востоке. "Амур" занимает 11 строчку, имея в активе 41 очко.