Пятикратный олимпийский чемпион, французский биатлонист Мартен Фуркад стал победителем спринтерской гонки на десять километров на четвертом этапе Кубка мира, который проходит в немецком Оберхофе.

Пятикратный олимпийский чемпион, французский биатлонист Мартен Фуркад стал победителем спринтерской гонки на десять километров на четвертом этапе Кубка мира, который проходит в немецком Оберхофе.31-летний спортсмен преодолел дистанцию без промахов за 25 минут 27,2 секунды. Вторым стал еще один француз Эмильян Жаклен (+25,5 секунды – 1 промах), а замкнул тройку лидеров немец Йоханнес Кюн (+33,0 – 1).Лучшим из россиян стал Матвей Елисеев (+41,1 – 0), занявший четвертое место. Александр Логинов (+47,8 – 1) – пятый, Евгений Гараничев (+2.03,9 – 2) – 28-й, Эдуард Латыпов (+2.25,6 – 2) – 37-й, Никита Поршнев (+2.45,5 – 4) – 49-й.