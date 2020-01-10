Соглашение о выходе Соединенного Королевства из Евросоюза 9 января 2020 года утвердила Палата общин. Если законопроект поддержит Палата лордов британского парламента, то Великобритания покинет ЕС уже 31 января. Правда, есть одно но: закон должна будет еще утвердить королева Елизавета II.

Соглашение о выходе Соединенного Королевства из Евросоюза 9 января 2020 года утвердила Палата общин. Если законопроект поддержит Палата лордов британского парламента, то Великобритания покинет ЕС уже 31 января. Правда, есть одно "но": закон должна будет еще утвердить королева Елизавета II.В Палате общин за соглашение проголосовали 330 депутатов, сообщает РИА Новости. Против был 231 депутат. Этот законопроект во втором чтении депутаты уже подержали в декабре 2019 года. Переходный период Brexit продлится до конца 2020 года. В это время Лондон и Брюссель должны согласовать все аспекты и форматы сотрудничества после "бракоразводного процесса".Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон утверждает, что его правительство в августе и сентябре 2019 года разработало план того, как избежать Brexit без сделки и его негативных последствий. План состоит из двух сценариев – А и Б: базового и негативного.Если сделка по Brexit останется недостижимой, то Лондон выделил почти 4 миллиарда фунтов стерлингов, а также увеличили штат сотрудников государственных и социальных учреждений. Но затем подготовка к экстренному плану выхода Британии из ЕС была свернута.