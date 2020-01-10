В Сети разгорелся нешуточный скандал из-за решения принца Гарри и его супруги Меган Маркл отречься от исполнения обязанностей старших членов королевской семьи. Знаменитый британский телеведущий Пирс Морган распек, пока еще, венценосных особ, сравнив их с семейством Кардашьян.

В Сети разгорелся нешуточный скандал из-за решения принца Гарри и его супруги Меган Маркл отречься от исполнения обязанностей "старших" членов королевской семьи. Знаменитый британский телеведущий Пирс Морган распек, пока еще, венценосных особ, сравнив их с семейством Кардашьян.Одним из поводов для недовольства знаменитости стал тот факт, что герцоги Сассекские не уведомили о своем решении ни родных, ни даже саму королеву Елизавету II. Уже позже ее Величество узнала о решении внука и его жены. Женщина крепко разочаровалась в скандальной невестке."Что они о себе возомнили? Шутки в сторону. Я видел некоторые позорные королевские шалости в свое время, но из-за чистого высокомерия, надменности, жадности и преднамеренного неуважения этой пары ничто не смогло сравниться с поведением "герцога и герцогини Сассексской". Я поместил кавычки вокруг этих обозначений, потому что искренне надеюсь, что они не долго будут таковыми", – резко высказался Пирс в собственном материале для DailyMail.Телеведущий отметил, что если бы он был на месте королевы, то он бы мгновенно лишил Меган и Гарри всех титулов и соответствующих привилегий. Морган уверен, что если семейная пара хочет жизни "простых людей", то именно это им и стоит предоставить, но без всех благ, которыми пользуются члены монаршей семьи."Они ожидают, что и дальше будут пользоваться королевской защитой, где бы они ни решили жить и путешествовать – за счет еще больших расходов налогоплательщиков. И они захотят себе все остальное, что связано с королевскими привилегиями. Все мы знаем, что для этих двух бесстрашных эко-воинов не может быть большего удовольствия, чем уничтожение гигантского углеродного следа, при том, что они каждый раз летают в путешествия на своем частном самолете!... Если они хотят быть новыми Кардашьян, с ними будут обращаться соответственно!", – дополнил Пирс.9 Янв 2020 в 4:58 PST