Московский футбольный клуб ЦСКА объявил о подписании соглашения с белорусским нападающим Ильей Шкуриным. Стороны поставили подпись под договором, который рассчитан на 4,5 года.

Московский футбольный клуб ЦСКА объявил о подписании соглашения с белорусским нападающим Ильей Шкуриным. Стороны поставили подпись под договором, который рассчитан на 4,5 года.Форвард уже успешно прошел медицинское обследование, сообщает официальный сайт "армейцев". Предыдущим клубом Шкурина был "Энергетик-БГУ", в составе которого 20-летний нападающий в 2019 году завоевал звание лучшего бомбардира чемпионата Белоруссии. В его активе 26 матчей и 19 голов.Также Шкурин выступает в составе молодежной сборной Белоруссии, за которую он провел шесть матчей и забил один гол.