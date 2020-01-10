В США демократы пытаются использовать ситуацию с Ираном для очередной пиар-кампании. Палата представителей, которую они контролируют, решила поднять вопрос об ограничении военных полномочий Дональда Трампа в отношении Ирана.

В США демократы пытаются использовать ситуацию с Ираном для очередной пиар-кампании. Палата представителей, которую они контролируют, решила поднять вопрос об ограничении военных полномочий Дональда Трампа в отношении Ирана.Документы палата, конечно, одобрит, но шансов пройти Сенат нет. Его контролируют соратники Дональда Трампа. При этом демократы даже не пытаются реально решить проблему имперской политики Штатов, когда президент единолично может приказать атаковать территории других стран.Для этого нужно отменить особое разрешение, которое американские лидеры получили еще в 2001 году, но об этом даже речи нет, передает телеканал "Россия 24"."Мы должны защищать американские жизни и ценности. Мы принимаем сегодня резолюцию об ограничении военных действий президента. Администрация президента — должна закончить конфликт, должна защищать нас и предотвращать дальнейшее насилие. Америка и мир не могут позволить себе войну", — заявила председатель Палаты представителей Нэнси Пелоси.