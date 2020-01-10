Питерские полицейские уже три дня ищут водителя Лады, грубо нарушившего правила и сбившего на пешеходном переходе пожилую женщину.

Питерские полицейские уже три дня ищут водителя "Лады", грубо нарушившего правила и сбившего на пешеходном переходе пожилую женщину.Авария произошла около трех часов дня 7 января на углу проспектов Наставников и Косыгина. На кадрах с камеры наблюдения видно, как отечественная легковушка на высокой скорости вылетает на перекресток на красный сигнал светофора.Только по счастливой случайности водитель никого не сбил на первом переходе и не протаранил поворачивавший автомобиль. На второй "зебре" ВАЗ-2112 по касательной задел 65-летнюю женщину, после столкновения ее отбросило в сторону, она ударилась головой о маршрутку. Пострадавшую доставили в больницу в тяжелом состоянии.Выйти на след скрывшегося с места нарушителя пока не удалось, хотя инспекторы и установили номера автомобиля, устроившего ДТП.