Девочка, которая все пять лет своей жизни – с момента рождения – находится в московском перинатальном медцентре Мать и дитя, очередной Новый год вновь встретила в стенах этого медучреждения. Родственники к ней не приходили, так что девочку поздравляли врачи и сотрудники центра.

Девочка, которая все пять лет своей жизни – с момента рождения – находится в московском перинатальном медцентре "Мать и дитя" (ПМЦ), очередной Новый год вновь встретила в стенах этого медучреждения.Родственники к ней не приходили, так что девочку поздравляли врачи и сотрудники центра, сообщает РИА Новости.В учреждении рассказали, что настроение у ребенка нормальное, здоровье удовлетворительное, и в стационарной помощи она не нуждается.В начале декабря СМИ стало известно о том, что в столичном ПМЦ "Мать и дитя" с момента рождения живет девочка, мать которой считает ее неизлечимо больной.В ноябре 2019 года суд не нашел у родителей уважительных причин оставлять ребенка в больнице, но они до сих пор не пытались вернуть дочь.Органы опеки подали иск об ограничении родительских прав, на 14 января назначено первое подготовительное заседание.