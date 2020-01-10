Осенью в прокат вышел фильм Стриптизерши, где Дженнифер Лопес сыграла главную роль. Картина была снята на основе публикации в New York Magazine от 2015 года, в которой говорилось о танцовщицах, которые стали крутить аферы от безденежья.

Осенью в прокат вышел фильм "Стриптизерши", где Дженнифер Лопес сыграла главную роль. Картина была снята на основе публикации в New York Magazine от 2015 года, в которой говорилось о танцовщицах, которые стали крутить аферы от безденежья.Главарем преступной банды стриптизерш была Санта Барбаш, которая в последствие получила пять лет условного срока. Именно она и стала прототипом персонажа Джей Ло.Посмотрев фильм, разъяренная танцовщица подала в суд на создателей комедии –студиям STX Films, Gloria Sanchez Proctions и Nuyorican Productions, основанной Дженнифер Лопес. Те, в свою очередь, заявили, чтобудут защищать свое право рассказыватьоснованные на реальных событияхистории, факты которых стали общедоступными.Женщина требует возмещения моральной компенсацию в размере 40 миллионов долларов. Эта сумма вдвое превышает бюджет картины.7 Янв 2020 в 2:48 PSTПреступницу возмущает тот факт, что продюсеры без разрешения использовали ее образ ради получения материальной выгоды. Поразительно, но многие сцены из фильма действительно правдивы и полностью отражают жизнь Санты.По словам Барбаш, она чувствует себя опороченной и униженной. Танцовщица считает, что вымышленные эпизоды показывают ее "отвратительно и безответственно", сообщает .