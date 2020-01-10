Экипаж российской команды КАМАЗ-мастер под управлением Эдуарда Николаева из-за технических проблем досрочно завершил борьбу на ралли-марафоне Дакар-2020 в Саудовской Аравии.

Экипаж российской команды "КАМАЗ-мастер" под управлением Эдуарда Николаева из-за технических проблем досрочно завершил борьбу на ралли-марафоне "Дакар-2020" в Саудовской Аравии."На 33 км сегодняшнего спец. участка окончательно вышел из строя двигатель на машине Николаева, – сообщает пресс-служба "КАМАЗ-мастер". – Из нижней части двигателя, из поддона, вылетела наружу из-за вибрации часть кривошипно-шатунного механизма. Вся машина облита маслом и стоит без движения".Николаева – пятикратный победитель "Дакара". В 2010-м он выиграл ралли-марафон в качестве механика экипажа Владимира Чагина, а в 2013-м, 2017-м, 2018-м и 2019-м становился победителем в качестве пилота.Напомним, автогонщики "КАМАЗ-мастер" заняли весь пьедестал по итогам пятого этапа. В общем зачете грузовиков лидирует Андрей Каргинов.