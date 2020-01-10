В Хабаровске автобус врезался в припаркованную на обочине фуру. В результате аварии пострадали восемь человек. По данным издания , получившие травмы пассажиры были переданы медикам в ..

В Хабаровске автобус врезался в припаркованную на обочине фуру. В результате аварии пострадали восемь человек.По данным издания , получившие травмы пассажиры были переданы медикам в местные больницы. Им оказана вся необходимая помощь. Сейчас на месте происшествия работают инспекторы ГИБДД. По факту произошедшего проводится проверка, пишет .