Инспекторы ДПС задержали в Ангарске настолько пьяного водителя, что тот не смог объяснить, куда и зачем он ехал. Беседа с нетрезвым нарушителем попала на видео.

Инспекторы ДПС задержали в Ангарске настолько пьяного водителя, что тот не смог объяснить, куда и зачем он ехал.За несколько минут до остановки нетрезвого нарушителя, на него обратил внимание один из участников движения, который и обратился в полицию.Сотрудники ГИБДД блокировали автомобиль пьяного мужчины и попытались узнать, что сподвигло его сесть за руль в таком состоянии."Я нормально сел, ехал туда оттуда", — безапелляционно сообщил 49-летний нарушитель и пояснил. — Ехал в одной машине оттуда и туда!"От медицинского освидетельствования задержанный отказался. Теперь ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение автомобильных прав, как минимум, на полтора года.