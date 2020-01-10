Великобритания готовится к Brexit, потому и санкции должны быть своими. Лондон готовит запуск независимого от Евросоюза собственного санкционного списка. Запуск санкций стартует в феврале 2020 года. И он позволит блокировать активы подозреваемых в нарушении прав человека лиц, предупреждает Financial Times.

Великобритания готовится к Brexit, потому и санкции должны быть своими. Лондон готовит запуск независимого от Евросоюза собственного санкционного списка. Запуск санкций стартует в феврале 2020 года. И он позволит блокировать активы подозреваемых в нарушении прав человека лиц, предупреждает Financial Times.Это позволит Лондону решать вопросы быстрее и решительнее, не согласовывая свои санкции с 27 странами ЕС, поясняет "Интерфакс". Под санкции могут попасть жители России, Ливии, Северной Кореи и, возможно, Саудовской Аравии.При введении санкций будет использована уже заложенная в британское законодательство "поправка Сергея Магнитского", рассчитывает глава МИД Британии Доминик Рааб. Она позволяет запрещать выдачу виз чиновникам других стран, причастным к коррупции и нарушениям прав человека, а также блокировать их активы в Соединенном Королевстве. Персональный список попавших под санкции будет опубликован.Британский вариант "поправки Магнитского" аналогичен принятому в США Акту Магнитского. Акт "О верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского" был принят Конгрессом США в декабре 2012 года. При этом акт может распространяться как на россиян, так и на представителей других стран."Законы Магнитского" также приняты в Канаде, Латвии, Литве и Эстонии. Еще несколько стран рассматривают введение таких поправок в законодательство. В декабре 2019 года разработку такого санкционного режима начал и Евросоюз.Москва расценила Акт Магнитского как недружественный, провокационный и вмешивающийся в российские внутренние дела.