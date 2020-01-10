Полузащитник немецкого РБ Лейпциг и сборной Австрии Штефан Ильзанкер попал под подозрение в изнасиловании 26-летней девушки. Это стало известно после того, как она написала заявление в полицию.

Полузащитник немецкого "РБ Лейпциг" и сборной Австрии Штефан Ильзанкер попал под подозрение в изнасиловании 26-летней девушки. Это стало известно после того, как она написала заявление в полицию.По версии девушки, Ильзанкер насильно принудил ее к сексу во время одной из частных вечеринок в Зальцбурге, сообщает РИА Новости со ссылкой на Salzburger Nachrichten. Футболист отверг все обвинения, а его адвокат заявил о "существенных противоречиях". Теперь полиция Зальцбурга проведет расследование.Ильзанкер выступает за "РБ Лейпциг" с 2015 года, куда он перешел из "РБ Зальцбург". В его активе 130 матчей, один гол и четыре голевые передачи.