Голливудская актриса Шэрон Стоун резко высказалась о президенте Америки Дональде Трампе. Кроме того, она похвалила российского лидера Владимира Путина.

Голливудская актриса Шэрон Стоун резко высказалась о президенте Америки Дональде Трампе. Кроме того, она похвалила российского лидера Владимира Путина.Артистка дала честное интервью, в котором призналась, что в качестве главы государства ей больше нравится наш президент. В то же время Стоун не хочет, чтобы он управлял Соединенными штатами. Голливудская секс-бомба выразила надежду, что действующего президента Америки не переизберут на второй срок."Трамп манипулирует другими главами государств. Он подражатель", – передает слова звезды фильма "Основной инстинкт" . Стоун считает, что глава Белого дома относится к своему посту без уважения, в то время как Владимир Владимирович действует в интересах своей страны. Таким образом знаменитость втоптала Трампа в грязь."Путин по-своему сильный лидер своей страны", – высказалась актриса, ее слова приводит . Она отметила, что уважает политику российского президента.Напомним, что ранее американскую знаменитость заблокировали в мобильном приложении для знакомств Bubmle. Пользователи программы пожаловались на ее аккаунт, не поверив, что звезда "Основного инстинкта" ищет любовь. Тогда обратилась к администрации проекта с просьбой разблокировать ее аккаунт. Она заверила модераторов, что действительно зарегистрировалась в приложении.27 Ноя 2019 в 10:38 PST