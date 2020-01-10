2020-01-10 18:20:04
2020-01-10 18:20:04
Главное
/ Тема: Грипп или ОРВИ: Роспотребнадзор объяснил разницу и дал советы
/
(обновлено: ) Источник: www.vladtv.ru
Несмотря на определенную схожесть в симптомах, это два разных заболевания. Каждое протекает по-своему, и требует разных подходов в лечении, предупреждяют специалисты Роспотребнадзора по Владимирской области..
Что такое грипп?
Грипп - чрезвычайно заразное респираторное заболевание, вызываемое вирусами гриппа. Грипп чаще всего появляется зимой и ранней весной.
Что такое ОРВИ?
ОРВИ – это группа острых респираторных вирусных инфекций, объединяющая респираторно-синцитиальную инфекцию, риновирусную и аденовирусную инфекции и другие инфекции верхних дыхательных путей.
Какая разница между ОРВИ и гриппом?
Вирусы гриппа и ОРВИ передаются от человека человеку в основном воздушно-капельным путем, не исключен и контактный путь передачи инфекции. Заболевания обычно поражают большие группы людей, которые проводят время в тесном контакте, например, в детских садах, школах, студенческих общежитиях, военных казармах, офисах и домах престарелых.
ОРВИ и грипп являются заразными вирусными инфекциями дыхательных путей. Несмотря на то, что симптомы могут быть похожими, грипп намного опаснее.
Заложенность носа, боль в горле и чихание являются общими симптомами острых респираторных вирусных инфекций. ОРВИ и грипп могут вызвать кашель, головную боль и слабость. Однако при гриппе высокая температура держится в течение нескольких дней, ломота в теле, усталость и слабость выражены сильнее. Симптомы гриппа имеют тенденцию появляться внезапно.
ОРВИ в отличие от гриппа могут начинаться с таких симптомов как насморк, кашель, боли в горле, грипп начинается с резкого подъема температуры до высоких цифр.
Обычно осложнения от ОРВИ относительно незначительны, но случай гриппа может привести к опасным для жизни осложнениям, чаще встречающимся из которых является пневмония.
Кто подвержен осложнениям гриппа?
Любой человек может заболеть гриппом. Наибольшему риску осложнений гриппа подвержены дети, пожилые люди, беременные женщины и люди с хроническими заболеваниями , такими как диабет , болезни сердца , легких и ВИЧ.
Известно более 100 типов вирусов, вызывающих острые респираторные инфекции, и каждые несколько лет появляются новые штаммы гриппа. Поскольку все эти заболевания являются вирусными, антибиотики не могут победить простуду или грипп. Антибиотики используют только в лечении бактериальных инфекций .
Существуют противовирусные препараты, действительно работающие против вируса гриппа, но, лекарств, побеждающих остальные ОРВИ, к сожалению, нет.
Антибиотики могут быть полезны, только если есть вторичная бактериальная инфекция как осложнение основного заболевания и применяются эти препараты только по назначению врача.
О профилактике:
Инфицирование гриппом можно предотвратить путем вакцинации, которая проводится в предэпидемический период.
Профилактика остальных респираторных вирусных инфекций заключается в соблюдении правил личной гигиены.
Симптомы гриппа, требующие немедленного обращения к врачу:
у ребенка:
- Учащенное дыхание или другие проблемы с дыханием
- Выраженная бледность или синюшность кожных покровов
- Отказывается пить
- Не просыпается длительное время
- Раздражителен, отказывается контактировать
- Симптомы вирусной инфекции появляются внезапно после улучшения состояния
- Лихорадочное состояние с сыпью
у взрослых:
- Затрудненное дыхание или одышка
- Боль в груди или животе
Берегите себя! Помните о мерах профилактики!