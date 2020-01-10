10.01.2020

2020-01-10 18:20:04

Грипп или ОРВИ: Роспотребнадзор объяснил разницу и дал советы

Несмотря на определенную схожесть в симптомах, это два разных заболевания. Каждое протекает по-своему, и требует разных подходов в лечении, предупреждяют специалисты Роспотребнадзора по Владимирской области..

Что такое грипп?

Грипп - чрезвычайно заразное респираторное заболевание, вызываемое вирусами гриппа. Грипп чаще всего появляется зимой и ранней весной.

Что такое ОРВИ?

ОРВИ – это группа острых респираторных вирусных инфекций, объединяющая респираторно-синцитиальную инфекцию, риновирусную и аденовирусную инфекции и другие инфекции верхних дыхательных путей.

Какая разница между ОРВИ и гриппом?

Вирусы гриппа и ОРВИ передаются от человека человеку в основном воздушно-капельным путем, не исключен и контактный путь передачи инфекции. Заболевания обычно поражают большие группы людей, которые проводят время в тесном контакте, например, в детских садах, школах, студенческих общежитиях, военных казармах, офисах и домах престарелых.

ОРВИ и грипп являются заразными вирусными инфекциями дыхательных путей. Несмотря на то, что симптомы могут быть похожими, грипп намного опаснее.

Заложенность носа, боль в горле и чихание являются общими симптомами острых респираторных вирусных инфекций. ОРВИ и грипп могут вызвать кашель, головную боль и слабость. Однако при гриппе высокая температура держится в течение нескольких дней, ломота в теле, усталость и слабость выражены сильнее. Симптомы гриппа имеют тенденцию появляться внезапно.

ОРВИ в отличие от гриппа могут начинаться с таких симптомов как насморк, кашель, боли в горле, грипп начинается с резкого подъема температуры до высоких цифр.

Обычно осложнения от ОРВИ относительно незначительны, но случай гриппа может привести к опасным для жизни осложнениям, чаще встречающимся из которых является пневмония.

Кто подвержен осложнениям гриппа?

Любой человек может заболеть гриппом. Наибольшему риску осложнений гриппа подвержены дети, пожилые люди, беременные женщины и люди с хроническими заболеваниями , такими как диабет , болезни сердца , легких и ВИЧ.

Известно более 100 типов вирусов, вызывающих острые респираторные инфекции, и каждые несколько лет появляются новые штаммы гриппа. Поскольку все эти заболевания являются вирусными, антибиотики не могут победить простуду или грипп. Антибиотики используют только в лечении бактериальных инфекций .

Существуют противовирусные препараты, действительно работающие против вируса гриппа, но, лекарств, побеждающих остальные ОРВИ, к сожалению, нет.

Антибиотики могут быть полезны, только если есть вторичная бактериальная инфекция как осложнение основного заболевания и применяются эти препараты только по назначению врача.

О профилактике:

Инфицирование гриппом можно предотвратить путем вакцинации, которая проводится в предэпидемический период.

Профилактика остальных респираторных вирусных инфекций заключается в соблюдении правил личной гигиены.

Симптомы гриппа, требующие немедленного обращения к врачу:

у ребенка:

- Учащенное дыхание или другие проблемы с дыханием

- Выраженная бледность или синюшность кожных покровов

- Отказывается пить

- Не просыпается длительное время

- Раздражителен, отказывается контактировать

- Симптомы вирусной инфекции появляются внезапно после улучшения состояния

- Лихорадочное состояние с сыпью

у взрослых:

- Затрудненное дыхание или одышка

- Боль в груди или животе

Берегите себя! Помните о мерах профилактики!

