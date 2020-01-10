Три человека получили травмы различной степени тяжести в результате аварии с участием автомобиля медицинской службы, врезавшегося в столб в Волгограде. Момент дорожно-транспортного происшествия запечатлела камера уличного наблюдения.

Камера наблюдения запечатлела момент аварии, произошедшей утром в пятницу, 10 января, в Волгограде.На записи видно, как водитель автомобиля УАЗ не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, где врезался в столб. После удара, мужчина, находившийся за рулем микроавтобуса, выпал на дорогу.Как сообщают местные СМИ, в результате инцидента пострадали три человека: водитель УАЗа, инвалид, которого перевозили на автомобиле медицинской службы, и медсестра.