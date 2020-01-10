Дочь знаменитого теннисиста Алеся Кафельникова намекнула на скорую свадьбу. Новая публикация модели вызвала волну слухов в социальных сетях.

Дочь знаменитого теннисиста Алеся Кафельникова намекнула на скорую свадьбу. Новая публикация модели вызвала волну слухов в социальных сетях.Первые домыслы у поклонников появились после того, как девушка показала им снимок с новым кольцом на безымянном пальце. Украшение инкрустировано бриллиантами. Тогда фанаты решили, что Кафельникова помоловлена. После дочь титулованного теннисиста опубликовала фото, где в обстановке лаунж-бара целует своего возлюбленного в щеку.Модель не любит афишировать свою личную жизнь, однако частенько подогревает интерес поклонников новыми кадрами. Последние посвящены ее отдыху с мужчиной. Сейчас Алеся отправилась с ним в Монако.Злые языки утверждают, что новый бойфренд модели весьма неравнодушен к азартным играм. Как сообщает , возлюбленным Кафельниковой стал Кевин Доделанде. По слухам, в прошлом он около десяти лет встречался с дочерью криминального авторитета и даже собирался жениться на ней.Напомним, что ранее во время путешествия в Монако получила неприятную травму.Телеграмм-канал "Только никому" сообщил, что девушка в своем инстаграм-аккаунте в разделе сториз опубликовала снимки покалеченных рук. В качестве доказательства, они привели скриншоты поврежденных конечностей, однако сама Кафельникова, по всей видимости, предпочла удалить жуткие снимки, чтобы не заставлять своих поклонников волноваться.