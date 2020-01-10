Конфликт на границе с Таджикистаном стал поводом для эвакуации жителей одного из киргизских сел. По данным , людей временно переселили в здание школы. В настоящий момент стрельба ..

Конфликт на границе с Таджикистаном стал поводом для эвакуации жителей одного из киргизских сел. По данным , людей временно переселили в здание школы."В настоящий момент стрельба прекратилась. Обстановка <…> характеризуется как относительно стабильная с элементами напряженности", – цитирует пресс-службу администрации Баткенской области Киргизии РИА Новости. Известно, что подразделения пограничников, которые находятся в Баткенской области, перевели на усиленный режим службы.