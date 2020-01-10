Краснодарский край примет соревнования мирового уровня по санному спорту с 14 по 16 февраля. Об этом сообщает ГТРК Кубань. Чемпионат по этому виду спорта проводится в нашей стране в первый раз.

Краснодарский край примет соревнования мирового уровня по санному спорту с 14 по 16 февраля. Об этом сообщает ГТРК "Кубань". Чемпионат по этому виду спорта проводится в нашей стране в первый раз. В его подготовке участвуют Федерация санного спорта России, министерство спорта, а также краевая администрация.По информации, полученной в пресс-службе министерства физкультуры и спорта края, о своем желании приехать на соревнования уже заявили более 250 человек из более чем двадцати стран мира. Среди них — спортсмены, тренеры, официальные лица делегаций. В нашу сборную войдут победители мировых и европейских соревнований, в том числе олимпийских игр и Кубков мира.Как рассказали представители министерства, у трасс, где будет проходить чемпионат, появятся специальные зоны для зрителей. В Центр санного спорта, который примет соревнования, можно будет бесплатно доехать на шаттлах из Красной Поляны. Для гостей с собственными автомобилями парковку сделают бесплатной.