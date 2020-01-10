Литовская компания Grigeo Klaipeda взяла на себя ответственность за нанесенный окружающей среде ущерб из-за слива сточных вод в Куршский залив.

Литовская компания Grigeo Klaipeda взяла на себя ответственность за нанесенный окружающей среде ущерб из-за слива сточных вод в Куршский залив.Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировал Sputnik Литва, ссылаясь на соответствующее заявление пресс-службы компании.Сообщается, что президент Grigeo Гинтаутас Пангонис принес свои извинения за случившееся и отметил, что ЧП случилось из-за трубы аварийного спуска, которая использовалась ненадлежащим образом.Подчеркивается, что сотрудники компании, ответственные за управление сточными водами, были отстранены от работы, кроме того Grigeo решила учредить фонд, который будет финансировать независимые исследования состояния воды Куршского залива и другие природоохранные инициативы.Агентство отмечает, что Клайпедская районная прокуратура начала предварительное расследование ущерба окружающей среде в Клайпеде и Куршском заливе, сумма которого предварительно оценивается в миллионы евро.