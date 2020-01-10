В Бердске столкнулись две легковушки и грузовой фургон. Погибла 64-летняя пассажирка одного из автомобилей, двое водителей были госпитализированы в тяжелом состоянии.

В Бердске столкнулись две легковушки и грузовой фургон. Погибла 64-летняя пассажирка одного из автомобилей, двое водителей были госпитализированы в тяжелом состоянии.Инцидент произошел в четверг, 9 января, на трассе Р-256. Автомобиль Toyota Succeed потерял управление, на большой скорости вылетел боком на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ-2114. Затем в обе машины врезался фургон "ГАЗон Next".Сотрудники ДПС в настоящее время изучают обстоятельства произошедшей аварии и, по информации издания "Бердск Онлайн", предварительными причинами ДТП называют несоответствие скорости условиям движения, неисправный автомобиль и нарушение режима труда и отдыха водителя.