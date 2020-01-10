Лайнер, летевший из Москвы в Новый Уренгой, совершил вынужденную посадку в Нижневартовске. Это произошло из-за неблагоприятных погодных условий. Рейс Аэрофлота ушел на запасной ..

Лайнер, летевший из Москвы в Новый Уренгой, совершил вынужденную посадку в Нижневартовске. Это произошло из-за неблагоприятных погодных условий."Рейс "Аэрофлота" ушел на запасной аэродром в Нижневартовск. Сложные метеоусловия: сильный порывистый боковой ветер", – цитирует пресс-службу аэропорта Нового Уренгоя . Ранее в Екатеринбурге три самолета не смогли приземлиться из-за ухудшения погоды.