Лайнер, летевший из Москвы в Новый Уренгой, совершил вынужденную посадку в Нижневартовске. Это произошло из-за неблагоприятных погодных условий.
Рейс Аэрофлота ушел на запасной ..
Лайнер, летевший из Москвы в Новый Уренгой, совершил вынужденную посадку в Нижневартовске. Это произошло из-за неблагоприятных погодных условий.
"Рейс "Аэрофлота" ушел на запасной аэродром в Нижневартовск. Сложные метеоусловия: сильный порывистый боковой ветер", – цитирует пресс-службу аэропорта Нового Уренгоя . Ранее в Екатеринбурге три самолета не смогли приземлиться из-за ухудшения погоды.