Телеведущий Андрей Малахов помог встретиться разлученным на 14 лет матери и сыну. Воссоединение семьи состоялось на съемках шоу Прямой эфир.

Телеведущий Андрей Малахов помог встретиться разлученным на 14 лет матери и сыну. Воссоединение семьи состоялось на съемках шоу "Прямой эфир".Марина Захарченко из города Карталы рассказала, что ее сын Дмитрий пропал 14 лет назад. Молодой человек уехал на работу из Магнитогорска и бесследно исчез. Тогда поиски не дали результата, однако позже юношу обнаружили в белорусской психбольнице."Сын в нормальном состоянии: веселый, довольный, абсолютно адекватный. Сама встреча прошла хорошо. Он, конечно, меня узнал. Всех помнит, но ничего не рассказывает об этих 14 годах", – цитирует женщину . Сейчас Дмитрий находится на обследовании в Челябинской больнице. Потом его перевезут в Карталы.Женщина рассказала, что у нее не было денег на поездку в другую страну и необходимое медицинское сопровождение. Ей предлагали финансовую поддержку сотрудники шоу "Скандальные ДНК-тесты" на Первом канале, но Захарченко отказалась. "Боюсь, что суматоха при съемках может плохо повлиять на Диму", – аргументировала свое решение Марина.Продюсеры "Прямого эфира" с Андреем Малаховым оказались более убедительными. Сейчас программу готовят к выходу в эфир.Ранее Захарченко предъявляли для опознания тело мужчины, но она не узнала в нем сына. В июне 2019 женщину пригласили в полицию, где показали документы и фото. Она узнала Дмитрия. Родство также подтвердил анализ ДНК и отпечатки пальцев, которые у юноши сняли на украинско-белорусской границе.27 Дек 2019 в 1:46 PST