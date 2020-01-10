Известный своим бурным нравом вулкан Попокатепетль, расположенный в 50-ти километрах от столицы Мексики, вновь проявил активность: выбросил столб пепла на высоту 3 километра. На снимках камер наблюдения за ним было видно, что вершина Попокатепетля покрыта раскаленными продуктами извержения.

Известный своим "бурным нравом" вулкан Попокатепетль, расположенный в 50-ти километрах от столицы Мексики, вновь проявил активность. Как сообщает Национальный центр по предотвращению стихийных бедствий, 9 января он выбросил столб пепла на высоту 3 километра.При этом на снимках камер наблюдения за ним было видно, что вершина Попокатепетля покрыта раскаленными продуктами извержения. Приближаться к нему сейчас не рекомендуют ближе, чем на 12 километров.IMPRESIONANTE Así la espectacular #explosión del Volcán #Popocatépetl esta mañana, 6:31 hrs., ahora vista desde #Tlamacas.Link para ver en tiempo real y en vivo:https://t.co/HtlRaLndvMGracias #CENAPREDVideo pic.twitter.com/neZ01YlQqY— Webcams de México (@webcamsdemexico) 9 января 2020 г.При этом эвакуации людей или прекращения трудовой деятельности в районе вулкана пока не предусмотрено, передает РИА Новости.Название самого активного вулкана Мексики Попокатепетль, который поднимается над уровнем моря на 5,4 тысячи метров и является одним из символов страны, переводится с языка ацтеков как "дымящаяся гора".В предыдущий раз он выбрасывал столб пепла на километр весной минувшего года.