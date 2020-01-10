МЧС РФ сообщило, что вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку на севере Красноярского края.

Вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку на севере Красноярского края, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на краевое МЧС.Вертолет сел на Таймыре — в 206 километрах северо-восточнее населенного пункта Хатанга.По данным РИА Новости, вертолет принадлежит компании "Красавиа". Возможной причиной экстренной посадки стал отказ двигателя. На борту судна находились три члена экипажа и 14 пассажиров.Данных о пострадавших пока нет.