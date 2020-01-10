Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о сложностях в переговорах с Россией по нефти. По его словам, это связано с высокой стоимостью сырья.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о сложностях в переговорах с Россией по нефти. По его словам, это связано с высокой стоимостью сырья.Соответствующее заявление Лукашенко сделал в четверг, 9 января. Белорусский лидер рассказал в "двух словах", почему с президентом России Владимиром Путиным Минск не может договориться по нефти. Александр Лукашенко объяснил: российская сторона хочет, чтобы Белоруссия купила у нее нефть по ценам выше мировой. "Где такое видано?", — отметил глава белорусского государства. По его словам, именно поэтому он и отказался от такой нефти.Александр Лукашенко заявил, что, если не будет поставок нефти по мировой цене из России, его государство намерено найти ее в другом месте, сообщает БЕЛТА. "Что мы и делаем. И нашли", — подчеркнул белорусский глава.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Белоруссия может покупать нефть по более выгодным ценам, если у нее есть такие предложения. Государственный деятель отметил, что в Кремле со всей серьезностью относятся к заявлениям Лукашенко и внимательно с ними знакомятся.