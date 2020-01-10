Глава бригады оленеводов, которого две недели искали на Чукотке, вернулся домой. По словам врачей, в целом он здоров, но сильно истощен.

Глава бригады оленеводов, которого две недели искали на Чукотке, вернулся домой.По словам врачей, в целом он здоров, но сильно истощен. Шестнадцать дней он провел без еды в рыбацком домике, сообщает "Россия 24".Мужчина пропал в декабре, когда на снегоходе ехал в одно из сел. Из-за непогоды опытный оленевод заблудился. Спутниковый телефон сел, так что связаться с большой землей не удалось. В итоге пропавшего нашли в двухстах километрах от пункта назначения.Выжить ему помогли навыки оленевода и крепкое здоровье. Что интересно, после двух недель вынужденной голодовки, после медобследования он уже сам сел за руль снегохода.