С борта стоящей у причала в бухте Крашенинникова в Вилючинске баржи пропали два моряка. В полиции рассказали, что члены экипажа не смогли сойти на берег. На борту судна остались личные ..

С борта стоящей у причала в бухте Крашенинникова в Вилючинске баржи пропали два моряка. В полиции рассказали, что члены экипажа не смогли сойти на берег."На борту судна остались личные вещи и паспорта пропавших. В настоящее время о месте нахождения ничего не известно", – цитирует осведомленный источник . В операции по поиску пропавших заняты четыре водолаза и фельдшер.