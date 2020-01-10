«Горячая линия» омбудсмена по правам человека во Владимирской области Людмилы Романовой 8 900 478 00 33.
С 1 января 2020 года на территории Владимирской области вступила в силу «мусорная реформа» — теперь вывозом твердых бытовых отходов занимаются региональные операторы, выигравшие конкурс.
Есть ли у вас проблемы - вы можете направить ваши замечания и предложения по телефону "горячей линии" 8 900 478 00 33 с 9:00 до 19:00 (стоимость звонка согласно вашему тарифному плану), а также вы можете отправить информацию и фото с указанием адреса и возникшей проблемы по электронному адресу [email protected]