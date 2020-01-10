В Челябинской области разгорается скандал вокруг трех девочек-сирот, которых забрали у опекуна. Старшая девочка Лиза страдает ДЦП, ее перевели в лечебницу для умственно отсталых. По словам тети, которая была опекуном, там Лизу довели до истощения.

В Челябинской области разгорается скандал вокруг трех девочек-сирот, которых забрали у опекуна.В 2015 году Наталья Галеева взяла под опеку трех племянниц — 1999, 2005 и 2008 года рождения. Их мать была лишена родительских прав, отец находится в тюрьме. Старшая сестра Лиза страдает ДЦП и была признана недееспособной, сообщает ГТРК "Южный Урал".По словам Галеевой, инспекторы органов опеки пришли, решили, что в доме не убрано, и отобрали девочек. Старшую поместили в лечебницу для умственно отсталых, где ее довели до истощения. Сейчас ее вес едва дотягивает до 18 килограммов, а руки и ноги – словно спички. Галеева намерена бороться за возвращение девочек.Однако у органов опеки совсем другая версия событий. Во время проверок, которые прошли в 2018 году, было установлено, что в доме у Галеевой грязно, вещи разбросаны, постельное белье и одежда грязные, возле постели девочки-инвалида валялись использованные пеленки и подгузники. В доме находились пьяные мужчины, которые отмечали освобождение из тюрьмы.Как пишет "Вечерний Челябинск", условия были признаны опасными для жизни детей, и Галееву освободили от обязанностей опекуна. На суде девочки заявили, что не хотят возвращаться к своей опекунше. По их словам, она часто выпивала, не заботилась о них. И более того заставляла их кормить Лизу, менять ей подгузники, мыть ее и стирать вещи.Первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт сказала, жалоба на плохое питание в ПНД не подтвердилась, однако там были найдены другие нарушения, в частности, не было противопролежневых матрасов. Детский уполномоченный по правам ребенка по Челябинской области Евгения Майорова сообщила, что Лиза нуждается в специализированном питании и установке гастростомы. По словам омбудсмена, ее переведут из интерната в другое медицинское учреждение, где есть возможность для оказания ей необходимой помощи.Между тем сегодня, 10 января, в поселке Полетаево сгорел частный дом, принадлежащий Наталье Галеевой. Дом загорелся ночью, пока Наталья была на работе в Челябинске. Вместе с журналистами и уполномоченным по правам человека Галеева должна была сегодня показать условия, в которых проживали находящиеся под опекой дети. К приезду журналистов и омбудсмена дом сгорел дотла.