При личном досмотре у одного из задержанных в кармане брюк оперативники изъяли сверток из полимерного материала с неизвестным веществом...

Сотрудники УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из ОМВД России по району Печатники при силовой поддержке ОМОН ГУ Росгвардии по г. Москве задержали двоих приезжих мужчин, подозреваемых в хранении и покушении на сбыт наркотического средства.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции в одном из общежитий, расположенных на Южнопортовой улице, задержали подозреваемых – двоих 22-летних приезжих мужчин, один из которых ранее судим.При личном досмотре у одного из задержанных в кармане брюк оперативники изъяли сверток из полимерного материала с неизвестным веществом массой около 80 граммов. Изъятое отправлено на исследование.В туалетной комнате общежития за гипсокартонной перегородкой оперативники обнаружили и изъяли пакет с кристаллическим веществом серого цвета. Исследование показало, что изъятый материал является наркотическим средством – метилэфедроном, общей массой более 550 граммов.Следствием ОМВД России по району Печатники возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества» и статьей 228 УК РФ. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18