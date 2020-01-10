Вечером 10 января россияне смогут увидеть первое и самое масштабное в новом году полутеневое лунное затмение. Луна почти полностью зайдет в полутень Земли.

Вечером 10 января россияне смогут увидеть первое и самое масштабное в новом году полутеневое лунное затмение. Луна почти полностью зайдет в полутень Земли.Уникальное природное явление начнется после восьми вечера по московскому времени и продлится четыре часа. Момент наибольшей фазы наступит в 22:10. Луна будет располагаться над горизонтом на всей территории страны, а значит, и видно явление будет из любого региона. Разумеется, если не будет сильной облачности.Подобную картину смогут наблюдать и жители других стран Европы.Всего 2020 год подарит нам шесть затмений: два солнечных (кольцеобразное 21 июня и 14 декабря — полное), а также четыре лунных (все они будут полутеневые), сообщается на странице Московского планетария в "Фейсбуке".