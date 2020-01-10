Японский нападающий московского ЦСКА Такума Нисимура продолжит карьеру в португальском Портимоненсе, куда он перешел на правах аренды до окончания текущего сезона.

Японский нападающий московского ЦСКА Такума Нисимура продолжит карьеру в португальском "Портимоненсе", куда он перешел на правах аренды до окончания текущего сезона.Как сообщает пресс-служба армейцев, арендное соглашение с португальской командой предусматривает опцию последующего выкупа трансфера 23-летнего японца.Такума @1022nishimura завершит сезон в Португалии https://t.co/Y0zUoAgv7i pic.twitter.com/rNUvQxw6EB— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) January 10, 2020Кроме того, московскую команду в связи с истечением срока арендного соглашения покинул Лукас Сантос, вернувшийся в бразильский "Васко да Гама".Лукас @lucas_santos в связи с истечением срока арендного соглашения покинул #ЦСКА и вернулся в «Васко да Гама». Boa sorte! pic.twitter.com/NoTRLH5tQM— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) January 10, 2020Напомним, Нисимура в текущем сезоне в составе армейцев принял участие в восьми играх во всех турнирах и забил два мяча. А на счету Лукаса Сантоса пять игр за ЦСКА.