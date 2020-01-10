Специалисты Роспотребнадзора дали россиянам советы по использованию смартфонов. Эксперты отметили, что некоторые привычки любителей поболтать являются вредными, сообщает В ведомстве ..

Специалисты Роспотребнадзора дали россиянам советы по использованию смартфонов. Эксперты отметили, что некоторые привычки любителей поболтать являются вредными, сообщаетВ ведомстве обратили внимание, что их рекомендации касаются, прежде всего, – детей. Исследователи считают, что разговор лучше не начинать первым. Также не стоит пользоваться телефоном, если на вас надеты очки – это усиливает электромагнитное поле. Не менее вредно класть с собой устройство во время сна и вести долгие разговоры: лучше совершить несколько коротких звонков, делая между ними 15-минутные перерывы.