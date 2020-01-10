Российский хоккеист Нэшвилл Предаторз Яков Тренин помог своему клубу одержать гостевую победу в матче НХЛ против Чикаго Блэкхоукс. Поединок проходил в чикагском Юнайтед-центре и завершился со счетом 5:2 в пользу предс.

Российский хоккеист "Нэшвилл Предаторз" Яков Тренин помог своему клубу одержать гостевую победу в матче НХЛ против "Чикаго Блэкхоукс". Поединок проходил в чикагском "Юнайтед-центре" и завершился со счетом 5:2 в пользу "предс".Хоккеисты "Нэшвилла" уже в первом периоде смогли обеспечить себе преимущество в три шайбы, которые забивали Виктор Арвидссон, Колин Блэквелл и Мэтт Дюшейн. В голе Блэквелла принял участие и Тренин, отдавший передачу на партнера.Однако после этого "Предаторз" сбавили и позволили сопернику сократить отставание до минимума. Ворота Пекки Ринне поражали Доминик Кубалик и Алекс Дебринкэт. Все вопросы о победителе были сняты в заключительную минуту матча: Ник Бонино и тот же Ринне забили в пустые ворота "ястребов", снявших голкипера в надежде сравнять счет.Благодаря этой победе "предс" прервали неудачную серию из двух поражений кряду.В остальных матчах зафиксированы следующие результаты: "Бостон Брюинз" – "Виннипег Джетс" (5:4), "Монреаль Канадиенс" –"Эдмонтон Ойлерз" (2:4), "Сент-Луис Блюз" – "Баффало Сэйбрз" (5:1).