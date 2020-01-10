Ряд предустановленных на смартфонах программ может шпионить за владельцами устройств без их ведома. Эту брешь обнаружили специалисты организации Privacy International, передает Программы могут ..

Ряд предустановленных на смартфонах программ может шпионить за владельцами устройств без их ведома. Эту "брешь" обнаружили специалисты организации Privacy International, передаетПрограммы могут тайно включить микрофон или даже видеокамеру, записывая происходящее и, возможно, передавая информацию третьим лицам. Кроме того, они могут отслеживать местоположение хозяина. При этом пользователи не могут удалить эти приложения с устройства. Правозащитники требуют от Google лишить предустановленные программы права самостоятельно включать функции телефона.