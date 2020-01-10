В Сети разгорелся нешуточный скандал из-за решения принца Гарри и его супруги Меган Маркл отречься от исполнения обязанностей старших членов королевской семьи. Знаменитый британский телеведущий Пирс Морган распек, пока еще, венценосных особ, сравнив их с семейством Кардашьян.

В Сети разгорелся нешуточный скандал из-за решения принца Гарри и его супруги Меган Маркл отречься от исполнения обязанностей "старших" членов королевской семьи. Знаменитый британский телеведущий Пирс Морган распек, пока еще, венценосных особ, сравнив их с семейством Кардашьян.Одним из поводов для недовольства знаменитости стал тот факт, что герцоги Сассекские не уведомили о своем решении ни родных, ни даже саму королеву Елизавету II. Уже позже ее Величество узнала о решении внука и его жены. Женщина крепко разочаровалась в скандальной невестке.Новость дополняется.